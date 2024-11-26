Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С россиян хотят взыскать без суда более 22 млрд рублей налоговых долгов

С россиян запланировали взыскать без суда более 22 млрд рублей налоговых долгов

close
Sergei Chuzavkov/AP

Введение механизма внесудебного взыскания обязательных платежей и штрафов с физических лиц должно способствовать увеличению поступлений в бюджет регионов на сумму 22,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект, представленный Минфином, который предполагает изменения в первой части Налогового кодекса, а также в статьях 12 и 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Законопроект был одобрен в ходе заседания комиссии правительства по законопроектной деятельности, которое состоялось 25 ноября, уточняет источник РБК в правительстве.

Основная часть долгов, на которую будет распространяться внесудебный порядок взыскания, относится к обязательствам по уплате имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), средства от которых направляются в консолидированные бюджеты регионов, объяснили в Федеральной налоговой службе (ФНС) в разговоре с РБК.

Идея о внедрении внесудебного порядка взыскания налоговых задолженностей граждан была выдвинута Минфином в июне 2025 года, как сообщает РБК. Позднее текст законопроекта был доработан с учетом общественных предложений. Новый порядок, по задумке авторов, должен «значительно разгрузить судебные инстанции» и уменьшить «избыточные расходы граждан на суды», указано в пояснительной записке к документу. Его принятие планируется на 1 ноября 2025 года.

На днях вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру транспорта России Роману Старовойту обращение, в котором предложил повысить налог для автомобилей, чья выхлопная система была намеренно модернизирована для усиления звука выхлопных газов.

Ранее финансист напомнил о необходимости впервые уплатить налог по вкладам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами