С россиян хотят взыскать без суда более 22 млрд рублей налоговых долгов

Введение механизма внесудебного взыскания обязательных платежей и штрафов с физических лиц должно способствовать увеличению поступлений в бюджет регионов на сумму 22,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект, представленный Минфином, который предполагает изменения в первой части Налогового кодекса, а также в статьях 12 и 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Законопроект был одобрен в ходе заседания комиссии правительства по законопроектной деятельности, которое состоялось 25 ноября, уточняет источник РБК в правительстве.

Основная часть долгов, на которую будет распространяться внесудебный порядок взыскания, относится к обязательствам по уплате имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), средства от которых направляются в консолидированные бюджеты регионов, объяснили в Федеральной налоговой службе (ФНС) в разговоре с РБК.

Идея о внедрении внесудебного порядка взыскания налоговых задолженностей граждан была выдвинута Минфином в июне 2025 года, как сообщает РБК. Позднее текст законопроекта был доработан с учетом общественных предложений. Новый порядок, по задумке авторов, должен «значительно разгрузить судебные инстанции» и уменьшить «избыточные расходы граждан на суды», указано в пояснительной записке к документу. Его принятие планируется на 1 ноября 2025 года.

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