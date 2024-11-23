Финансист напомнил о необходимости впервые уплатить налог по вкладам

До 1 декабря текущего года россиянам нужно впервые заплатить налог на доходы с процентов по вкладам, полученных за 2023 год. Об этом агентству «Прайм» сообщил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Эксперт напомнил, что налог на вклады исчисляется в отношении процентного дохода, который был получен с любых счетов в любой валюте. Однако исключением станет прибыль, чья сумма не превысила 150 тысяч рублей.

«Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в 1 миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — сказал финансист.

Мехтиев добавил, что доходы, превысившие 150 тысяч рублей, будут облагаться налогом. В частности, при общем заработке менее 5 миллионов размер платежа составит 13%. Если доходы составили более 5 миллионов рублей, то резидентам нужно будет заплатить 15% с суммы превышения.

21 ноября глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал, что россиянам начислено 114 млрд рублей налогов на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Он отметил, что в отличие от НДФЛ с зарплат или дивидендов, налог на вклады россияне должны уплачивать самостоятельно.

Ранее россиянам рассказали, что грозит за неуплату налогов до 1 декабря.