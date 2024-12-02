Россиянам рассказали, когда выгодно покупать пенсионные баллы

Россиянам выгодно покупать пенсионные баллы в 2025 году, если у них накоплено 28 при минимальных 30 баллах для получения выплат. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор Ольга Епифанова.

«Покупка ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) в 2025 году может быть выгодной, если кому-то не достает одного-двух ИПК до минимального уровня, чтобы получить пенсию в ближайшее время. Однако максимальное число ИПК (8,292) при нынешних высоких банковских ставках покупать невыгодно. Покупка максимального количества ИПК обойдется примерно в 400 тыс. рублей, при этом прибавка к пенсии составит порядка 1050 рублей. Положив 400 тыс. рублей в банк под 20% годовых, можно получить более 6500 рублей дохода в месяц», — пояснила сенатор.

Она рассказала, что для покупки пенсионных баллов необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд личным визитом, заказной почтой или через личный кабинет на сайте Соцфонда. После одобрения покупки заявителю направят реквизиты для оплаты взносов. Сделать это можно однократно за весь год или по частям ежемесячно.

В 2024 году еще можно докупить от 1,037 до 8,292 балла, заключила Епифанова.

В 2025 году для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме рассказали, снизят ли в России пенсионный возраст.