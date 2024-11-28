В Госдуме рассказали, снизят ли в России пенсионный возраст

Разговоров о снижении пенсионного возраста в России быть не может. Об этом «Газете.Ru» сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, пенсионный возраст и его повышение — общемировой вызов. Даже в благополучном Китае это очень важный вопрос, добавила парламентарий.

«Что касается именно нашей страны, мы, в общем-то, вынуждены отвечать вызовам. Население стареет. А у нас получается сегодня, что на следующий год в России будет почти 43 млн пенсионеров. При этом работают еще 73 млн лиц, достигших пенсионного возраста. Мы с вами работаем и формируем пенсию для наших пенсионеров. Многие самозанятые за себя не платят страховые взносы. Из 10 млн трудоспособного населения мы еще выключим самозанятых, неработающих, фрилансеров», — сказала Бессараб.

Она уточнила, что в России меньше, чем два работающих человека на одного пенсионера.

«Мы платим 22% от своей зарплаты на пенсии пенсионерам. А получим в качестве пенсии 40% от утраченного заработка. Поэтому, конечно, сегодня это большая проблема. Если мы снизим пенсионный возраст, мы не сможем обеспечить повышение страховой пенсии», — добавила депутат.

В 2025 году на пенсию могут выйти женщины 58 лет и мужчины 63 лет, в 2026 году — 59 лет и 64 лет соответственно. С 2028 года на пенсию могут выйти женщины в 60 лет и мужчины в 65 лет. Согласно статистике Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в 2024 году достигает 19,2 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее в России предложили вдвое увеличить пенсии работающим пенсионерам.