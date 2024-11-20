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В России начали изучать советские архивы для поиска новых идей для СВО

НПЦ «Ушкуйник» обратился к советским архивам в поисках идей для апробации в СВО

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Алексей Майшев/РИА Новости

Научно-производственный центр (НПЦ) «Ушкуйник» начал изучать архивные документы советских разработчиков, которые могли бы помочь найти новые идеи для их реализации в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил директор НПЦ Алексей Чадаев.

«Недавно выяснилось, что еще с 1950-х годов было множество разработок, которые велись в СССР и были заморожены. Исходили из того, что будет ядерный конфликт», — сказал глава центра.

Чадаев уточнил, что сейчас сотрудники центра изучают советские наработки в области беспилотной авиации. Так, НПЦ сконструировал беспилотники на оптоволокне, которые представляют собой новое поколение противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

НПЦ «Ушкуйник» разработал дрон «Князь Вандал Новгородский», который работает через оптоволоконный кабель. В августе губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что данная технология работает в Курской области.

Ранее в ВСУ назвали проблемой российские беспилотники на оптоволокне.

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