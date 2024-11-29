Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал самый выгодный срок действия вклада

Финансист Мехтиев: делать банковские вклады выгодно на срок до восьми месяцев

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Самым выгодным периодом действия банковского вклада в настоящее время является срок от семи до восьми месяцев. Об этом заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм».

Сейчас большинство банков заявляют наиболее высокие ставки лишь на период 7-8 месяцев, поэтому если есть желание разместить деньги на долгий срок, то «вряд ли сейчас это стоит делать дольше, чем на те самые 7-8 месяцев», отметил финансист.

Мехтиев подчеркнул, что для поиска оптимального вида вложения необходимо проанализировать, насколько хватит финансовой подушки, которая должна выручить в непредвиденных ситуациях.

Сумму, равную доходу за шесть месяцев, по мнению эксперта, лучше разместить на сберегательный счет.

«При всем богатстве выбора из таких счетов лучше выбирать те, по которым проценты начисляются на остаток ежедневно», — добавил Мехтиев.

27 ноября генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников сообщал, что темпы роста вложений россиян во вклады в 2023 и 2024 годах стали самыми высокими за последние 14 лет. По итогам августа объем вкладов физлиц (без учета индивидуальных предпринимателей) превысил 50 трлн рублей, отметил Мельников. Ожидается, что по итогам года показатель достигнет 56 трлн рублей (+25%).

Ранее стало известно, сколько налогов заплатят россияне с дохода по вкладам за 2023 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами