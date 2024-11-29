Эксперт назвал самый выгодный срок действия вклада

Самым выгодным периодом действия банковского вклада в настоящее время является срок от семи до восьми месяцев. Об этом заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм».

Сейчас большинство банков заявляют наиболее высокие ставки лишь на период 7-8 месяцев, поэтому если есть желание разместить деньги на долгий срок, то «вряд ли сейчас это стоит делать дольше, чем на те самые 7-8 месяцев», отметил финансист.

Мехтиев подчеркнул, что для поиска оптимального вида вложения необходимо проанализировать, насколько хватит финансовой подушки, которая должна выручить в непредвиденных ситуациях.

Сумму, равную доходу за шесть месяцев, по мнению эксперта, лучше разместить на сберегательный счет.

«При всем богатстве выбора из таких счетов лучше выбирать те, по которым проценты начисляются на остаток ежедневно», — добавил Мехтиев.

27 ноября генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников сообщал, что темпы роста вложений россиян во вклады в 2023 и 2024 годах стали самыми высокими за последние 14 лет. По итогам августа объем вкладов физлиц (без учета индивидуальных предпринимателей) превысил 50 трлн рублей, отметил Мельников. Ожидается, что по итогам года показатель достигнет 56 трлн рублей (+25%).

Ранее стало известно, сколько налогов заплатят россияне с дохода по вкладам за 2023 год.