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В России проиндексируют социальные пенсии почти на 15%

Путин одобрил индексацию социальных пенсий до 15,4 тысячи рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России, согласно утвержденному бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, с 1 апреля следующего года будут на 14,75% проиндексированы социальные пенсии — до 15 456 рублей. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Отмечается, что к концу 2024 года средний размер социальной пенсии составит 13 475 рублей. Документом также предусмотрен рост пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 4,5% в 2026 году и на 4% в 2027-м.

Страховая пенсия и выплата по ней вырастет на 7,3% с 1 января, а к концу 2025 года ее средний размер достигнет 24 059 рублей. Кроме того, страховая пенсия продолжит расти в 2026 году: с 1 февраля выплаты увеличат на 4,5%, с 1 апреля — на 5,5%. В 2027-м также предусмотрен рост: в феврале — на 4%, в апреле — на 4,1%.

1 декабря Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на 2025 год составят 40,3 трлн рублей, расходы — 41,47 трлн рублей, с дефицитом 1,17 трлн рублей. В документе уделяется значительное внимание социальной политике, обороне и национальным проектам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, снизят ли в России пенсионный возраст.

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