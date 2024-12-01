Поставки турецких мандаринов в Россию упали на 20%

Поставки мандаринов из Турции в Россию за 10 месяцев текущего года упали на 20% — до 161,3 тысячи тонн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения турецкой статистической службы.

За период с июня по сентябрь 2024 года поставок мандаринов из Турции не было, их возобновили только в октябре, отмечает агентство. При этом объем оказался ниже прошлогоднего почти на 29% и составил 35,2 тысячи тонн.

18 ноября профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что мандарины традиционно растут в цене в период высокого спроса в ноябре — январе, однако к Новому году ситуация может измениться. Он пояснил, что к этому моменту возрастет объем поставок из Турции, Египта и Марокко, а они более доступны по цене благодаря более близкому расстоянию транспортировки.

Кроме того, как полагает Чеглов, магазины будут стремиться как можно скорее реализовать товары с ограниченным сроком годности и предложат скидки.

17 ноября Telegram-канал Mash писал, что цены на мандарины вырастут в декабре минимум в полтора раза. По данным журналистов, причиной подорожания станут логистические проблемы, поскольку многие поставщики решили грузить фрукты в Европу, из-за чего и образуются перебои с поставками.

Ранее врач ответила, сколько мандаринов можно съедать за раз.