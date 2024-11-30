Глава «Газпром нефти» оценил возможность слияния крупнейших нефтяных компаний

Председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков заявил, что информация о возможном объединении «Роснефти», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа, о чем ранее писала американская The Wall Street Journal (WSJ), не соответствует действительности. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Не читайте до обеда The Wall Street Journal», — заявил он.

По его словам, «если сказать очень-очень мягко, то это не соответствует действительности, имею в виду эти публикации о якобы создании какой-то объединенной компании».

9 ноября газета WSJ выпустила материал, в котором со ссылкой на источники утверждала, что власти РФ обсуждают планы объединения крупнейших нефтяных компаний в единого национального «мегапроизводителя». Представители предприятий в свою очередь заявили, что данная информация не соответствует действительности, а в Кремле сказали, что не знают о такой сделке.

Ранее стало известно о планах ЕС запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.