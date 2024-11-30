В российском миллионнике не будут выдавать разрешения на строительство домов

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил о том, что в Ростове-на-Дону перестанут выдавать разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.

По его словам, поступает очень много обращений от жителей города об отсутствии социальной инфраструктуры при строительстве многоквартирного жилья.

«Принял решение с 1 декабря приостановить в Ростове выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов», — заявил врио главы региона.

Он отметил, что власти города также должны будут провести инвентаризацию всех ранее выданных разрешений на строительство.

Слюсарь добавил, что строить многоэтажные дома, не обеспеченные детсадами, школами и больницами, нельзя.

Накануне сообщалось, что число покупок россиянами квартир в новостройках в 2025 году может снизиться на 19-35% по сравнению с 2024 годом. Такой прогноз содержится в исследовании компании «Яков и Партнеры» (есть у «Газеты.Ru»).

Ранее были названы ставки по ипотеке в 2025 году.