В России допустили резкое падение покупок новых квартир в 2025 году

Число покупок россиянами квартир в новостройках в 2025 году может снизиться на 19-35% по сравнению с 2024 годом. Такой прогноз содержится в исследовании компании «Яков и Партнеры» (есть у «Газеты.Ru»).

В базовом сценарии это означает уменьшение продаж с 7,5 трлн руб. в 2023-м до 5,3 трлн руб. в 2025 году. При базовом сценарии цены на жилье вырастут в пределах 12% в 2024-2025 годы. Аналитики пояснили, что застройщики могут начать делать скидки покупателям на 5-30% для поддержания объема продаж и закрытия проектного финансирования. А банки могут запустить ипотеку с плавающей ставкой или отсрочкой первого платежа по кредиту, что повысит спрос на квартиры. Но высокий уровень инфляции, прогнозируемый на этот период, поддержит относительную номинальную стабильность цен на недвижимость, заключили аналитики.

«С точки зрения структуры стоимости строительства жилья, за ближайшие три года себестоимость одного квадратного метра в базовом сценарии вырастет примерно на 15%, при этом маржинальность девелопмента в 2025 году может составить до 10%, а то и уйти в минус, против 15-60% в 2023 году. Все эти факторы приведут к тому, что уже в 2025 году 30% девелоперов понесут убытки», – заключил Данченок.

В случае пессимистичного сценария объем продаж нового жилья упадет еще больше — до 4,9 трлн руб. в 2025 году. Пессимистичный сценарий предполагает, что ЦБ еще больше повысит ключевую ставку (сейчас — 21%), свободно располагаемые доходы россиян уменьшатся, а внешние ограничения сохранятся.

По данным ВТБ, за первые 10 месяцев 2024 года россияне взяли ипотек на 4,2 трлн рублей (-30% к аналогичному периоду 2023 года). В этом октябре количество ипотечных сделок снизилось на 60% к сентябрю.

Ранее были названы ставки по ипотеке в 2025 году.