Казахстан нацелился на газовый рынок Китая

Казахстан планирует существенно увеличить экспорт природного газа в Китай, намереваясь конкурировать с Россией на этом рынке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение доцента кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Для реализации этой цели Астана готова построить новый газопровод параллельно с действующим «Бейнеу — Бозой — Шымкент».

По данным Bloomberg , к 2030 году спрос на газ в континентальном Китае вырастет на 45%. Ключевым фактором является перевод промышленности с угля на газ в рамках стремления Пекина сократить выбросы CO2.

«Даже несмотря на риски снижения темпов экономического роста в Китае, потребление растет. Потенциал высок, и Казахстан планирует «откусить» большой кусок этого увеличивающегося «пирога»», — отметил Чередниченко.

Для увеличения экспорта в КНР потребуется новая магистраль стоимостью от $3 до $6 млрд. К проекту привлекли катарских инвесторов. Окончательное решение примут до конца года, строительство займет не менее двух лет. Добычу планируют увеличить на 3,5-5 млрд кубометров.

Однако эксперты указывают на ряд сложностей, включая усугубление внутреннего дефицита топлива и проблемы ценообразования из-за высоких расходов на строительство газопровода.

До этого стало известно, как в Венгрии отреагировали на вероятность прекращения транзита газа через Украину.

Ранее эксперты оценили перспективы поставок российского газа в КНР.