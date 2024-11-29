Фонд «Сайберус» и инвесторы создадут компанию на базе F.A.C.C.T.

Частные инвесторы в сотрудничестве с фондом «Сайберус» планируют создать новую ИБ-компанию, она будет частично выстроена на базе активов F.A.C.C.T. — российские активы ушедшей из страны Group-IB. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что активы передадут акционеры F.A.C.C.T., включая Илью Сачкова, который приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

«А именно — инженерные технологии, экспертизу, интеллектуальную собственность и текущие контракты. Команда F.A.C.C.T. перейдет в новую компанию», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе фонда добавили, что в настоящее время работа над брендом новой компании продолжается. Ожидается, что конечный продукт будет представлен уже в следующем году. Как ожидается, фонд получит порядка 47% в компании, но при этом не примет участия в операционном управлении. В свою очередь оставшиеся 53% получат частные инвесторы.

Руководителем компании станет Валерий Баулин — генеральный директор F.A.C.C.T. Источник агентства подчеркивает, что новая компания уже получила аккредитацию в Минцифры.

«Сайберус» — это фонд, который был учрежден в 2022 году Юрием Максимовым и частными инвесторами. Организация объединяет разработчиков технологий киберзащиты, бизнеса и государства. В планах фонда — развитие экспорта технологий в страны-партнеры.

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