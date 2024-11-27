В Москве обсудили вопросы внедрения российских инноваций в производственные процессы

Более 300 разработчиков, промышленников и экспертов приняли участие в прошедшем в Москве форуме «Технологии здесь и сейчас!», на котором обсуждались вопросы внедрения российских инноваций в производственные процессы. Об этом сообщили в оргкомитете X Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет — 2024».

Форум открылся с фокус-сессии «Здесь: Сквозные цифровые технологии как фарватер развития инноваций в производственных процессах».

Приветствуя участников сессии, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что, внедряя российские инновации, разработчики получают возможность реализовать свои продукты, а предприятия — ускорить цифровую трансформацию.

По его словам, такие инициативы укрепляют технологическую независимость нашей страны в критически важных сферах и поддерживают экономический рост.

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров заявил, что премия «Приоритет» вот уже 10 лет дает ИТ-индустрии важную возможность сверить часы и выделить лидирующие разработки, которые наиболее эффективно выполняют задачи импортозамещения.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский рассказал о роли аппаратных платформ в цифровой экономике.

Доклад заместителя гендиректора компании «Ред Софт» Рустама Рустамова был посвящен вопросам системного программного обеспечения для организации ИТ-инфраструктуры промышленных предприятий.

Затем с докладом о сквозных технологиях выступила директор департамента промышленной автоматизации «Рексофт» Ольга Макова.

На сессии «Сейчас: Технологический приоритет — стимулирование собственных промышленных инноваций: от адаптации к настоящему прорыву» эксперты обсудили изменения, которые происходят в промышленном секторе.

Председатель экспертного совета премии «Приоритет — 2024», инженер, директор Международного фонда технологического развития, заслуженный изобретатель России Вадим Куликов назвал передовые технологии фундаментом будущего индустриального и цифрового суверенитета и лидерства России.

Он отметил, что за 10 лет премия «Приоритет» стала признанной площадкой для стимулирования инноваций, о чем свидетельствуют свыше 3 тыс. проектов, поступивших на конкурс, и почти 400 лауреатов.

Медиахолдинг Rambler&Co выступил генеральным медиапартнером форума.