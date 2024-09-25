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В РФ оценили потери «Газпрома» в случае отказа Украины от транзита газа

При отказе Украины от транзита «Газпром» может потерять $3,9-4,8 млрд в год

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Czarek Sokolowski/AP

В случае, если Украина решит не продлевать соглашение о транзите российского газа, «Газпром» столкнется с потерей возможности экспортировать в Европу от 13 до 16 млрд кубометров газа. По оценкам Института энергетики и финансов (ИЭФ), денежные убытки компании в таком случае могут составить от $3,9 до $4,8 млрд ежегодно.

Действующий контракт на транзит газа через украинскую территорию истекает в конце 2024 года. Если соглашение не будет продлено, наиболее уязвимой страной среди европейских импортеров окажется Австрия, которая более чем на 90% зависит от российского газа. Другие страны пострадают в меньшей степени.

Италия сможет компенсировать лишь небольшую долю (около 5%) российского газа за счет увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Словакия рассчитывает восполнить недостающие объемы реверсными поставками регазифицированного СПГ из Германии через Чехию или из Италии через Австрию. Молдавия планирует компенсировать потери за счет реверса Трансбалканского газопровода из Турции через Румынию.

Тем не менее, даже для Австрии, согласно оценкам экспертов, ситуация не является безвыходной. Страна сможет восполнить объемы российского газа за счет поставок регазифицированного СПГ из Италии и/или Германии напрямую или транзитом через Чехию и Словакию. Кроме того, Австрия располагает внутренними запасами газа, превышающими 8 млрд кубометров.

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условие согласия Киева на транзит российской нефти.

Ранее в ЕС заявили о готовности обойтись без российского газа.

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