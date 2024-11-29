Минфин зарегистрировал новый флоатер на 1 трлн рублей

Министерство финансов России зарегистрировало новый выпуск ОФЗ-ПК 29026 на 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что бумаги будут доступны на аукционах с 4 декабря.

Теперь ставки будут соответствовать публикуемым на сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на 7 дней дате окончания соответствующего купонного периода.

В приказе ведомства говорится, что купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата равны трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет зависеть от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода.

До этого биржевой индекс ОФЗ на Московской бирже снизился до минимального значения за последние 2,5 года, опустившись ниже 101 пункта впервые с марта 2022 года.

Ранее экономист назвал единственный недостаток ОФЗ.