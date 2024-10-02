Индекс ОФЗ рухнул до минимума с марта 2022 года

Биржевой индекс ОФЗ на Московской бирже снизился до минимального значения за последние 2,5 года, опустившись ниже 101 пункта впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс государственных облигаций RGBI (Russian Government Bond Index) снизился на 0,24%, достигнув отметки 100,99 пункта. Этот индикатор включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (врмя до полного возврата вложенных денег — прим. «Газеты.Ru») более одного года и является основным показателем состояния рынка российского государственного долга.

«Ожидания инвесторов, что в октябре ставка вырастет до 20%, постепенно трансформируются в котировки ОФЗ. Облигации с фиксированным купоном будут оставаться под давлением», — прокомментировал РБК Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

Рынок негативно отреагировал на заявление главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова о возможном повышении ключевой ставки выше 20% в случае новых непредвиденных обстоятельств для экономики РФ.

Дополнительное давление на индекс оказала публикация Минфином проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, предполагающего увеличение заимствований. По мнению экспертов, это указывает на предстоящие масштабные размещения ОФЗ.

До этого в ЦБ признали , что поднимать ключевую ставку надо было раньше.

Ранее банки уличили в манипуляциях с кредитными ставками.