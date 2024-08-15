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Экономист назвал единственный недостаток ОФЗ

Экономист Беляев: минус инвестиций в ОФЗ заключается в их малоприбыльности

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Недостаток облигаций федерального займа (ОФЗ) заключается в том, что это малоприбыльный способ вложения денег, заявил финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев. Его слова приводит News.ru.

«Сам по себе способ надежный, но в данном случае он малоприбыльный. Есть полная гарантия государства, но доход там около 8%, и то при соблюдении определенных условий вложения денег», — отметил эксперт.

Российские банки сейчас предлагают такие условия по вкладам, что все остальные инструменты теряют смысл, подчеркнул Беляев. При этом сумма автоматически страхуется кредитной организацией, добавил он.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал желающим инвестировать на долгий срок россиянам вкладываться в ОФЗ.

До этого сообщалось, что банковские вклады населения по итогам первого полугодия значительно выросли и почти достигли 50 трлн рублей.

Ранее россиянам раскрыли, какими будут ставки по вкладам в ближайшее время.

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