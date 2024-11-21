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Стало известно, сколько налогов заплатят россияне с дохода по вкладам за 2023 год

РБК: ФНС начислила россиянам 114 млрд рублей налога на вклады за 2023 год

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россиянам начислено 114 млрд рублей налогов на процентные доходы по вкладам за 2023 год, рассказал РБК глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Речь идет об НДФЛ на доходы граждан по имеющимся счетам и депозитам. Сейчас ставка налога на проценты по вкладам составляет 13% для общих доходов по году до 5 млн рублей и 15% – с суммы свыше 5 млн рублей. Налогом облагаются не сами вклады, а только полученный доход в виде процентов.

Налог необходимо оплатить до 1 декабря 2024 года. В отличие от НДФЛ с зарплат или дивидендов, налог на вклады россияне должны уплачивать самостоятельно.

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