Центробанк предложит новые меры для борьбы с ипотечными схемами

Центробанк планирует предложить регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами на рынке жилья. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель председателя ЦБ России Филипп Габуния, передает РИА Новости.

По его словам, Банк России предложит регуляторные новации в части формирования резервов банков в ближайшее время.

«Под те схемы, которые вызывают беспокойство, будут выдвигаться дополнительные требования», — сказал представитель ЦБ РФ.

Габуния отметил, что подробности о том, как новые меры будут работать, регулятор расскажет позже.

Накануне Банк России заявил, что если цены на нефть опустятся ниже заложенной в бюджет цены в $60 за баррель, это может создавать сложности для экономики и финансового рынка. Как следует из обзора Центробанка, в результате возросших опасений по поводу замедления глобального роста цена на нефть марки Brent в сентябре текущего года опускалась ниже отметки в $70 за баррель. В свою очередь цена Urals — до $64 за баррель. Банк России отмечает, что позже цены на нефть повысились на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Центробанк установил курс доллара выше 109 рублей