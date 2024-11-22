Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в каком случае сейчас выгодно покупать квартиру

Экономист Зайнуллин назвал выгодной покупку квартиры для расширения жилплощади

close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам в настоящее время выгодно покупать квартиры только с целью расширения жилплощади. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Сейчас покупка квартиры может быть удобной для увеличения жилой площади или улучшения условий жизни. Например, если человек продает небольшую однокомнатную квартиру за 15 млн рублей и хочет купить двухкомнатную за 20 млн, разница составит 5 млн рублей. Спустя некоторое время человек может продать свою однокомнатную квартиру за 14 млн рублей, а купить двухкомнатную за 18 млн рублей, что в итоге приведет к разнице в 4 млн. Таким образом, покупка недвижимости для увеличения жилплощади в условиях падающего рынка недвижимости может быть более выгодной стратегией», — пояснил экономист.

Зайнуллин уточнил, что в настоящее время прирост стоимости квартир в России не ожидается. По мнению эксперта, не увеличатся и цены на аренду — в среднем рост составляет около 5%. Экономист добавил, что это значительно меньше 20%, которые можно получить по банковским вкладам, поэтому с точки зрения инвестиций покупка недвижимости не является оптимальной.

Зайнуллин подчеркнул, что если ставка по ипотеке превышает 20%, в течение пяти лет вы выплатите банку сумму, равную стоимости квартиры. По мнению экономиста, покупка жилья в ипотеку по текущему курсу является довольно рискованной. В то же время экономист ожидает снижения цен на вторичные квартиры.

«Скорее всего, в течение некоторого времени собственники будут продолжать надеяться на продажу по высоким ценам. Однако ситуации, которые заставляют их продавать недвижимость (необходимость смены места жительства, разъезд, объединение семей или потребность в деньгах) будут вынуждать их обратить внимание на реальные цены на вторичном рынке и соответственно снижать свои ожидания», — заключил эксперт.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. После этого банки подняли ставки по ипотеке до 28-30%.

Ранее россиянам рассказали, когда выгодно покупать квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами