Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Центробанке заявили о стабилизации ситуации с рублем

ЦБ РФ: колебания рубля имеют временный характер, ситуация стабилизируется

close
Алексей Куденко/РИА Новости

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что недавняя волатильность курса рубля носит временный характер и уже наблюдаются признаки стабилизации. Он отметил, что текущее положение не угрожает финансовой устойчивости страны, сообщает РИА Новости.

Габуния подчеркнул, что для экономики важна именно долгосрочная динамика курса. Он пояснил, что колебания последней недели кратковременны и могут быть связаны с санкциями, создающими временные дисбалансы в предложении валюты на рынке.

«На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно. Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется. Важно - мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса, его ценности для стабилизации и самой экономики к внешним условиям, и балансировки интересов экспортеров и импортеров и других участников экономической деятельности», — подчеркнул чиновник.

Накануне Центральный банк РФ установил официальный курс доллара на пятницу, 29 ноября 2024 года, на уровне 109,5782 рубля, что выше показателя четверга, 28 ноября, на 1 рубль 57 копеек.

Официальный курс евро в свою очередь был повышен на 3,05 рубля, до 116,141 рубля.

Официальный курс юаня немного снизился — на 17,29 копейки, до 14,6653 рубля.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара на ближайший месяц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами