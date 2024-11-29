В Центробанке заявили о стабилизации ситуации с рублем

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что недавняя волатильность курса рубля носит временный характер и уже наблюдаются признаки стабилизации. Он отметил, что текущее положение не угрожает финансовой устойчивости страны, сообщает РИА Новости.

Габуния подчеркнул, что для экономики важна именно долгосрочная динамика курса. Он пояснил, что колебания последней недели кратковременны и могут быть связаны с санкциями, создающими временные дисбалансы в предложении валюты на рынке.

«На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно. Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется. Важно - мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса, его ценности для стабилизации и самой экономики к внешним условиям, и балансировки интересов экспортеров и импортеров и других участников экономической деятельности», — подчеркнул чиновник.

Накануне Центральный банк РФ установил официальный курс доллара на пятницу, 29 ноября 2024 года, на уровне 109,5782 рубля, что выше показателя четверга, 28 ноября, на 1 рубль 57 копеек.

Официальный курс евро в свою очередь был повышен на 3,05 рубля, до 116,141 рубля.

Официальный курс юаня немного снизился — на 17,29 копейки, до 14,6653 рубля.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара на ближайший месяц.