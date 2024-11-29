Цены на арабику взлетели до максимума с 1970-х

Стоимость кофе сорта арабика на бирже взлетела до максимума с 1977 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январский фьючерс на арабику в пятницу, 29 ноября, вырос более чем на 2,5% и превысил $5700 за тонну. С начала ноября котировки выросли на порядка 35%.

Накануне стоимость кофе робуста превысила $5500 впервые с 2008 года.

Цены на кофе продолжают расти, несмотря на восстановление мирового экспорта. В 2023/24 сезоне (октябрь--сентябрь) глобальные поставки увеличились на 11,7%, достигнув 137,27 млн мешков (по 60 кг). Для сравнения: за аналогичный период предыдущего сезона экспорт составил 122,92 млн мешков.

Основным экспортером кофе остается Южная Америка. На регион приходится треть поставок. Основную долю отгружает Бразилия.

Африканские страны за сезон нарастили экспорт кофе на 17,3%. Между тем продажи из стран Азии и Океании просели на 6,7%.

Ранее Россия опередила весь мир по росту потребления кофе.