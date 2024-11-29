В Wildberries рассказали о мошеннической схеме во время «Черной пятницы»

Эксперты команды по противодействию мошенничеству Wildberries рассказали агентству РИА Новости, что мошенники стали маскировать Telegram-боты под официальные бренды маркетплейсов.

По словам экспертов, злоумышленники, маскируясь под официальный брендинг, стали предлагать пользователям призы или скидки, чтобы похитить их личные данные. Например, фишинговые боты предлагают пользователям «покрутить колесо», чтобы получить скидку или приз. После того как человек что-то выиграет, ему могут предложить ввести личные данные, чтобы получить подарок. Это может быть информация для входа в личный кабинет на маркетплейсе или данные банковской карты, которые злоумышленники могут использовать эти данные для своих целей. Если пользователь отправит информацию в чат-бот, он может потерять доступ к своей учетной записи или столкнуться с несанкционированным списанием средств.

Директор по Trust & Safety Wildberries Игорь Сомов отметил, что мошенники становятся особенно активными во время масштабных распродаж, таких как «Черная пятница». По его словам, компания инвестирует в передовые технологии для защиты клиентов, однако бдительность самих пользователей остается ключевым фактором в противодействии фишингу.

Директор продукта «Защитник» оператора МТС Андрей Бийчук ранее рассказывал, что мошенники на «Черную пятницу» любят использовать схему с эксклюзивными скидками для льготных категорий граждан. Злоумышленники представляются сотрудниками популярных интернет-магазинов и предлагают приобрести товар на особо выгодных персональных условиях. Под предлогом оформления заказа или активации скидки человека просят назвать код из SMS или пароль от личного кабинета.

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