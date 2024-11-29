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Россиян предупредили о схемах похищения личных данных на «Черную пятницу»

МТС: мошенники в сезон распродаж могут заманивать эксклюзивными скидками

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мошенники на «Черную пятницу» любят использовать схему с эксклюзивными скидками для льготных категорий граждан, предупредил директор продукта «Защитник» оператора МТС Андрей Бийчук. Его слова приводит ТАСС.

Злоумышленники представляются сотрудниками популярных интернет-магазинов и предлагают приобрести товар на особо выгодных персональных условиях. Под предлогом оформления заказа или активации скидки человека просят назвать код из SMS или пароль от личного кабинета. Таким образом мошенники получают доступ к личным данным, рассказал Бийчук.

Еще одна популярная схема — фишинг. Создаются фальшивые сайты под видом известных маркетплейсов или брендовых онлайн-магазинов, распространяются фейковые email-письма и SMS, часто людям пишут прямо через соцсети.

В последнее время мошенники стали чаще использовать гибридный способ обмана.

Ранее в Минцифры придумали способ защитить россиян от телефонных мошенников.

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