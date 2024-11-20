В Минцифры придумали способ защитить россиян от телефонных мошенников

Минцифры предложило запретить отправку SMS-сообщений во время звонка. Мера призвана защитить россиян от телефонных мошенников. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сейчас министерство обсуждает инициативу с операторами связи. Предлагается настроить правила на сетях так, чтобы SMS приходили после звонка.

Это лишь один из способов борьбы с мошенничеством по телефону и в мессенджерах, который прорабатывается регулятором. Сейчас в Минцифры готовят целый пакет из 30 мер по антифроду. Они будут оформлены в законопроект, раскрыл глава ведомства Максут Шадаев.

Недавно злоумышленники придумали новый способ кражи данных россиян. Они начали взламывать аккаунты на госсервисах по схеме двух звонков. Особенно популярна такая схема обмана в период уплаты налогов.

До этого россиянам напомнили о необходимости оплатить налоги не позднее 2 декабря.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех россиян уже утекли в сеть.