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В Минцифры придумали способ защитить россиян от телефонных мошенников

Минцифры призвало запретить отправку SMS при звонке для борьбы с мошенниками

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Depositphotos

Минцифры предложило запретить отправку SMS-сообщений во время звонка. Мера призвана защитить россиян от телефонных мошенников. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сейчас министерство обсуждает инициативу с операторами связи. Предлагается настроить правила на сетях так, чтобы SMS приходили после звонка.

Это лишь один из способов борьбы с мошенничеством по телефону и в мессенджерах, который прорабатывается регулятором. Сейчас в Минцифры готовят целый пакет из 30 мер по антифроду. Они будут оформлены в законопроект, раскрыл глава ведомства Максут Шадаев.

Недавно злоумышленники придумали новый способ кражи данных россиян. Они начали взламывать аккаунты на госсервисах по схеме двух звонков. Особенно популярна такая схема обмана в период уплаты налогов.

До этого россиянам напомнили о необходимости оплатить налоги не позднее 2 декабря.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех россиян уже утекли в сеть.

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