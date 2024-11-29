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«Дочка» «Лукойла» откроет в Финляндии четыре новые автозаправки

Yle: дочерняя компания «Лукойла» намерена открыть в Финляндии четыре новые АЗС

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Дочерняя компания «Лукойла» — Teboil — планирует в январе 2025 года открыть в Финляндии четыре новые автозаправки. Об этом сообщает финский портал Yle.

АЗС должны появиться в Хельсинки, Луумяки, Оулу и Туусуле. Одна из станций будет находиться всего в 50 километрах от границы с Россией.

В этом году Teboil открыла несколько автозаправок в финских населенных пунктах, включая Виитасаари, Симо и Лахти. По последним данным, у компании в стране работают около 400 предприятий.

Teboil была основана 90 лет назад. В 1947-м она стала собственностью СССР и была частью «Союзнефтеэкспорта». В 2005 году владельцем компании стал «Лукойл».

В прошлом месяце «Лукойл» возобновил поставки нефти в Венгрию после перерыва в несколько месяцев в связи с санкциями Киева. Для восстановления транзита сторонам пришлось изменить контракт. Теперь прием топлива идет на границе Белоруссии и Украины.

Ранее власти РФ решили досрочно снять запрет на экспорт бензина.

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