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Зеленский договорился об обмене развединформацией с Южной Кореей

Зеленский договорился об обмене разведывательной информацией с Южной Кореей

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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с главой Южной Кореи Юй Сок Ёлем об обмене разведывательной информацией между двумя странами. Об этом он написал в своем Telegram-канале, проинформировав о телефонном разговоре с коллегой.

Он отметил, что в ближайшее время Киев и Сеул обменяются делегациями для последующей координации действий. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили сообщения о привлечении северокорейских солдат на территорию России, уточнил Зеленский. По его словам, конфликт превращается в интернациональный.

Украинский лидер также «предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тыс. северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемом увеличении их количества примерно до 12 тыс.».

28 октября официальный представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что Северная Корея отправила около десяти тысяч солдат в Россию для последующего участия в конфликте против Украины. По ее словам, часть военных из КНДР уже передислоцировались ближе к территории Украины.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

Ранее военный эксперт отверг возможное участие солдат КНДР в боевых действиях под Курском.

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