Россиянам объяснили, почему мошенники так легко их обманывают

Мошенники стали чаще использовать гибридный способ обмана россиян. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

По его словам, мошенники превращают процесс обмана в настоящую «кибермистификацию», совмещая манипулирования с цифровыми технологиями. Так, аферисты могут овладеть сознанием жертвы, входят в полное доверие через методы социальной инженерии.

Велигодский добавил, что вместе с психологическими способами воздействия на жертву мошенники используют и технологии: мессенджеры, дипфейки и другие современные цифровые сервисы. Такое объединение методов он назвал вызовом и призвал быть быстрее преступников, опережать их в коммуникациях и технологиях защиты.

До этого стало известно, что злоумышленники начали похищать денежные средства у россиян, выдавая себя за сотрудников налоговых органов. По данным прокуратуры, новый вид мошенничества выглядит следующим образом: мошенники звонят россиянам, представляются сотрудниками налоговой и заявляют о необходимости задекларировать денежные средства.

Ранее мошенники украли у актера из «Глухаря» 5,8 млн рублей с третьей попытки.