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Россиянам объяснили, почему мошенники так легко их обманывают

Сбербанк: мошенники используют гибридный способ воздействия на людей

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Shutterstock

Мошенники стали чаще использовать гибридный способ обмана россиян. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

По его словам, мошенники превращают процесс обмана в настоящую «кибермистификацию», совмещая манипулирования с цифровыми технологиями. Так, аферисты могут овладеть сознанием жертвы, входят в полное доверие через методы социальной инженерии.

Велигодский добавил, что вместе с психологическими способами воздействия на жертву мошенники используют и технологии: мессенджеры, дипфейки и другие современные цифровые сервисы. Такое объединение методов он назвал вызовом и призвал быть быстрее преступников, опережать их в коммуникациях и технологиях защиты.

До этого стало известно, что злоумышленники начали похищать денежные средства у россиян, выдавая себя за сотрудников налоговых органов. По данным прокуратуры, новый вид мошенничества выглядит следующим образом: мошенники звонят россиянам, представляются сотрудниками налоговой и заявляют о необходимости задекларировать денежные средства.

Ранее мошенники украли у актера из «Глухаря» 5,8 млн рублей с третьей попытки.

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