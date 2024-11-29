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Меркель: НАТО не отказывалось от помощи Киеву при обсуждении Минских соглашений

Меркель заявила, что НАТО не отказывалось от поддержки Киева в 2014 году

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Markus Schreiber/AP

Страны НАТО не отказывались от военной поддержки Киева во время обсуждения Минских соглашений в 2014 году, заявила в интервью телеканалу ZDF бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

«На тот момент (в 2014 году. — прим. ред.) я ставила все на то, чтобы мы продвинулись вперед на базе Минских соглашений. Но в то же время мы в НАТО никогда не отказывались, когда речь шла о поддержке Украины», — сказала экс-глава немецкого правительства.

7 ноября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что сейчас главная проблема в отношениях между Россией и европейскими странами — дефицит доверия.

По словам главы РФ, к взаимному доверию необходимо возвращаться постепенно и в конце концов создавать единую систему безопасности. Политик отметил, что о дефиците доверия в мировых делах напоминает обман западных государств с Минскими соглашениями, которые стоит переосмыслить.

Первый Минский протокол, целью которого было прекращение огня в Донбассе, был подписан в сентябре 2014 года, а второй — в феврале 2015-го. Документ предполагал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, однако его положения систематически нарушались Киевом.

Ранее стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине.

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