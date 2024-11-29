Путин раскритиковал изъятие Германией активов «Роснефти»

Президент России Владимир Путин считает неприемлемым изъятие Германией активов дочерних компаний «Роснефти» в Шведте. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, применение в отношении «Роснефти» неправовых методов со стороны правительства ФРГ неприемлемо. Он отметил, что эти действия со стороны властей выглядят как национализация и изъятие российской собственности.

Тем не менее, президент считает, что конфликт можно разрешить переговорами с регуляторами и партнерами. Он добавил, что «Роснефть» готова к переговорам как с немецкой стороной, так и с Казахстаном.

Правительство Германии 16 сентября 2022 года передало дочерние предприятия «Роснефти» — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Регулятор получил контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Ранее Путин одобрил приобретение «Русской элеваторной компании».