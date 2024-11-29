Почти половина опрошенных россиян перед Новым годом оказались в долгах

У порядка половины граждан России есть задолженности, которые они рассчитывают погасить перед новогодними праздниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос маркетплейса «Выбери.ру».

По данным исследования, россиян, которые хотят рассчитаться с долгами, 41% от общего числа опрошенных. Четверть из них имеют задолженности по кредиткам, еще 23% — непогашенные потребительские кредиты. Еще у 19% есть долги по займам, у 17% — по автокредиту, у 12% — по ипотеке, у 4% — перед друзьями и родственниками.

Способы погашения задолженности граждане РФ выбирают разные. Треть собирается найти подработку, 13% рассчитывают на «13-ю зарплату» и годовую премию, 14% респондентов хотят расплатиться с помощью процентов по вкладам и инвестициям. Еще 12% хотят накопить деньги посредством жесткой экономии, а другие 15% собираются использовать сразу несколько методов для повышения своих доходов.

25 ноября правительство России одобрило законопроект о внесудебном взыскании налоговой задолженности с физических лиц, что позволит увеличить поступления в региональные бюджеты на 22,5 млрд рублей. Законопроект предполагает, что налоговые органы смогут самостоятельно взыскивать долги граждан без обращения в суд, если обязательства бесспорны. Новый механизм касается таких налогов, как имущественные, транспортные и НДФЛ.

Ранее россиянам рассказали, при какой задолженности лишают водительских прав.