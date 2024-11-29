Названа причина смерти постояльцев алтайского социального центра

Причиной смерти трех постояльцев социального центра «Рубикон» в Алтайском крае стал ротавирус. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление супруги главы социального центра.

«Это не отравление, а ротавирус», — отметила женщина.

В центре гигиены и эпидемиологии подтвердили, что это ротавирусная инфекция, и рекомендовали провести дезинфекцию помещений, подчеркнула она.

Собеседница телеканала уточнила, что сначала заболел бездомный, который впоследствии заразил несколько человек. По ее предположению, он приехал в социальный центр уже «с этой заразой».

«Потому что он недолго побыл и умер у нас», — уточнила она.

По данным RT, симптомы заболевания у постояльцев начали проявляться с пятницы.

Накануне сообщалось, что число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае выросло до 18, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту СК Алтайского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.