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В Волгоградской области задержаны мошенники, укравшие деньги ветерана СВО

МВД показало видео задержания мошенников, укравших 7,7 млн рублей ветерана СВО

Главное управление МВД России по Волгоградской области показало видео задержания мошенников, укравших 7,7 млн руб. ветерана специальной военной операции (СВО). Видео опубликовано в Telegram-канале управления.

«В полицию Волгограда обратился 30-летний военнослужащий — участник специальной военной операции. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили с его расчетного счета 7,7 млн рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ», — сообщили в МВД.

По словам представителей МВД, в ходе спецоперации были задержаны трое молодых людей в возрасте 17–18 лет, которые являются студентами местных вузов. Один из задержанных, будучи организатором, использовал интернет-технологии и получил доступ к мобильному банку потерпевшего. Другие занимались хищением средств через дропы.

До этого в Якутии пенсионерка покупала несуществующие квартиры и лишилась 4,3 млн рублей.

Ранее пенсионер открыл стрельбу с балкона, надеясь вернуть отданные аферистам деньги.

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