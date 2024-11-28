В Волгоградской области задержаны мошенники, укравшие деньги ветерана СВО

Главное управление МВД России по Волгоградской области показало видео задержания мошенников, укравших 7,7 млн руб. ветерана специальной военной операции (СВО). Видео опубликовано в Telegram-канале управления.

«В полицию Волгограда обратился 30-летний военнослужащий — участник специальной военной операции. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили с его расчетного счета 7,7 млн рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ», — сообщили в МВД.

По словам представителей МВД, в ходе спецоперации были задержаны трое молодых людей в возрасте 17–18 лет, которые являются студентами местных вузов. Один из задержанных, будучи организатором, использовал интернет-технологии и получил доступ к мобильному банку потерпевшего. Другие занимались хищением средств через дропы.

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