Боец СВО рассказал о мигранте, который заставил его продать машину, угрожая пистолетом

Житель Башкирии, участвовавший в спецоперации, рассказал о продаже машины под давлением знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Кумертау. Мужчина отправился на СВО, но во время боевых действий лишился ноги и стал ходить с протезом. Так как ему было сложно передвигаться, участник спецоперации купил себе машину, но оформил ее на мать.

На автомобиль обратил внимание мигрант из Азербайджана, с которым мужчина познакомился после возвращения с фронта. За средство передвижения, по данным источника, иностранец предложил 400 тысяч рублей (владелец покупал ее за более чем миллион).

Боец отказался, после чего знакомый якобы достал оружие и заставил поехать к матери, где они подписали документы о продаже машины. После этого участник СВО обратился в полицию.

После произошедшего иностранца заподозрили в стрельбе в городе. Во время очных ставок мигрант, как рассказал сам боец, просил забрать заявление, за это он обещал вернуть участнику спецоперации машину.

В результате мужчина якобы не сдержал слово. На данный момент на автомобиле ездит его друг, мать бойца тем временем оплачивает штрафы.

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