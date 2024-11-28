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Посольство России прокомментировало ситуацию с обменом старых долларов в Турции

Посольство РФ: в Турции принимают меры для разрешения ситуации с долларами

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Антон Денисов/РИА Новости

Власти Турции принимают необходимые меры для урегулирования ситуации с долларами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России, комментируя информацию о том, что в стране перестали принимать старые долларовые купюры.

О том, что россиянам массово отказывают в приеме старых долларов в зарубежных банках и пунктах обмена валют, 22 октября сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Утверждалось, что валюту нового образца требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и других популярных среди граждан РФ направлениях.

«По сообщениям турецких СМИ, на местном рынке появилось большое количество фальшивых долларовых банкнот номиналом $50 и $100, что вызывает обоснованную тревогу многих владельцев торговых точек, а также пунктов обмена валют», — говорится в сообщении российского посольства.

В АТОР советовали российским туристам брать в Турцию доллары нового образца. По словам представителя организации, проблема с приемом купюр старого образца не имеет какого-то логического решения.

Ранее россиян призвали не обращать внимание на курс доллара.

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