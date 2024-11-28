Росавиация не увидела поводов отказываться от эксплуатации Superjet

В пресс-службе Росавиации заявили, что поводов отказываться от эксплуатации самолета Sukhoi Superjet (SSJ) 100 нет. Об этом сообщает ТАСС.

Также там прокомментировали возгорание двигателя Superjet 100 в Анталье.

«Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета», — отметили в ведомстве.

При этом в Росавиации подчеркнули, что «только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события».

Кроме того, там добавили, что в начале 2024 года получили обращение о состоянии пострадавшего в Анталье самолета, проверили его, судно соответствовало всем требованиям.

ЧП с самолетом произошло вечером 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате произошедшего никто из них не пострадал. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявляли, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу.

Ранее появились предварительные итоги расследования пожара у SSJ-100 в Анталье.