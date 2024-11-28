Экономист назвал главный фактор, влияющий на курс доллара

Управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» объяснил, что будет происходить с долларом в 2025 году.

«Я думаю, что мы будем зависеть от курса 95-100+. Остается смотреть, что будет происходить с политикой дальше, потому что последние несколько лет экономические показатели больше зависят от политических заявлений и решений», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что многие экономисты стали политологами, чтобы делать более точные прогнозы.

Курс доллара 27 ноября поднялся выше 111 рублей, евро — 113 рублей. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты объяснили столь резкий взлет эффектом новых санкций США. Эксперты допустили, что курс американской валюты поднимется до 115 рублей до конца года и назвали важной психологической отметкой уровень в 120 рублей.

Ранее экономист призвал россиян не покупать доллары на фоне ослабления рубля.