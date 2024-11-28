Экономист призвал россиян не покупать доллары на фоне ослабления рубля

На фоне ослабления рубля бежать в обменные пункты за долларами нет никакого смысла. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экономист Валерий Корнеев.

«Любой обыватель, который пытается на таких всплесках, явно организованных каким-то образом, обычно теряет средства. Потому что он обычно покупает на пике. Потом для того, чтобы совершать свои обычные покупки, продавать валюту приходится совсем по другим ценам», — пояснил Корнеев.

По его словам, столь резкий скачок американской валюты явно демонстрирует, что это не обычные торговые операции, а экстраординарная ситуация, которая спустя непродолжительное время может успокоиться.

Курс доллара 27 ноября поднялся выше 111 рублей, евро — 113 рублей. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты объяснили столь резкий взлет эффектом новых санкций США. Эксперты допустили, что курс американской валюты поднимется до 115 рублей до конца года и назвали важной психологической отметкой уровень в 120 рублей.

Ранее россиян призвали не обращать внимание на курс доллара.