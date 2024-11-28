Россияне массово ждут краха биткоина

Более 27% россиян ждут скорого обвала биткоина, свидетельствуют результаты опроса портала Финансы Mail.

При этом 16,5% респондентов уверены, что скоро первая криптовалюта подскочит до $200 тыс. за монету. Еще 7% считают реальным рост ВТС до $150 тыс., а 2,4% — до $110 тыс.

Дальнейшего небольшого роста криптовалюты с последующим падением ждет каждый пятый опрошенный.

При этом отношение россиян к биткоину в основном настороженно-негативное. Согласно опросу, лишь 16% положительно оценивают этот инструмент и видят в нем возможность заработать.

На прошлой неделе стоимость биткоина обновила исторический максимум. Криптовалюта впервые преодолела отметку в $99 тыс. В четверг, 28 ноября, ВТС торгуется вблизи отметки $94,8 тыс., свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Binance.

Ранее был зафиксирован скачок трафика россиян на криптобиржи.