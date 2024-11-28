Турция рискует остаться без российского газа зимой

Турция рискует остаться без российского газа из-за санкций США в отношении Газпромбанка, пишет в своей статье обозреватель газеты Aydınlık Исмет Озчелик.

Анкара оплачивала закупки газа у РФ через Газпромбанк. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против кредитной организации. Теперь любые сделки, проводимые через банк, должны согласовываться с американскими властями. Без разрешения Турция — один из главных покупателей российского газа — не сможет переводить деньги за поставки энергоносителя.

«Если мы выполним санкции, выплаты не будет. Если не будет оплаты, Россия не будет поставлять газ. Зимой Турция останется без газа. Вот такая ситуация», — констатировал Озчелик.

Турция получает 40% всего импортируемого газа от «Газпрома».

Один из способов оплатить поставки российского газа для Турции — нацвалюты. Это возможно сделать через банк Emlak Katılım.

Ранее Турция обратилась к США после санкций против Газпромбанка.