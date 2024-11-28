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Россиян предупредили о подорожании импортных товаров на 20% из-за курса доллара

Специалист Властопуло: цены на импортные товары в России поднимутся на 15–20%

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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Импортные товары в России подорожают на 15–20% из-за роста курса доллара по отношению к рублю. Об этом НСН рассказал генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

По его словам, это произойдет на фоне изменений себестоимости закупок и логистики. Он уточнил, что это может отразиться и на стоимости уже оплаченной партии товаров.

«Конечно, это все отразится на стоимости товаров для потребителей. Такие новости добавляют десятка два процентов в себестоимость товара. Все, что уже закупилось, подорожает не так сильно. Стоимость этого товара останется такой же, но пока товар приедет, таможенные платежи будут уже по другой стоимости считаться», — сказал Властопуло.

Курс доллара 27 ноября поднялся выше 111 рублей, евро — 113 рублей. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты объяснили резкий взлет курсов валют эффектом новых санкций США. Эксперты допустили, что курс доллара поднимется до 115 рублей до конца года и назвали важной психологической отметкой уровень в 120 рублей.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли доллар по 150-200 рублей.

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