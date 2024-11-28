Стало известно, насколько выросла зарплата россиян с начала года

Средняя зарплата россиян по итогам января — сентября выросла на 13% и достигла 83,2 тыс. рублей, говорится в исследовании «СберАналитики». Результаты приводит РИА Новости.

Наибольший прирост зарплат за три квартала наблюдался в Курганской области. Доходы жителей региона за период увеличились на 21,9%, до 66 тыс. рублей. Следом идет Татарстан, где рост зарплат составил 21,8%, до 82,3 тыс. рублей. Тройку замыкает Оренбургская область с показателем 21,1% (67,1 тыс. рублей).

Среди профессий быстрее всего росло зарплатное предложение у работников обрабатывающей промышленности (+27,1%), торговли (+25,3%) и ЖКХ (+21,3%). Сейчас в России востребованность в специалистах рабочих специальностей выше, чем в офисных сотрудниках, отмечается в исследовании.

Дефицит кадров в стране оценивается в 2,5 млн человек. Что происходит на российском рынке труда — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы регионы России с наибольшим ростом зарплат в 2025 году.