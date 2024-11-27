Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат в 2025 году

В Москве, Сибири, Дальнем Востоке, Центральном округе и ЯНАО зарплаты в 2025 году вырастут быстрее, чем в среднем по России, сказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, исполнительный директор ассоциации НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин.

«2025 год предполагает для некоторых регионов наиболее заметный рост зарплат. К ним относятся субъекты с активно развивающейся экономикой, особенно в сфере добычи полезных ископаемых, IT и обрабатывающей промышленности. Уже традиционно к ним относят Дальний Восток, Сибирь и Центральные регионы. Так, самые высокие средние зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе — 158 330 рублей, что на 137% выше средней по России. В Москве средняя зарплата — 113 670 рублей, что больше на 70%. Во всех этих регионах зарплаты выше среднего более чем на 50% относительно страны. Предполагается рост еще на 15% в 2025 году», — отметил депутат.

По мнению Никитина, смысл в смене региона есть, если человек обладает востребованной профессией и готов к новым вызовам.

По данным экспертов «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», средняя зарплата в России в первом полугодии 2024 года составила 82 тыс. рублей (+12% за год).

Ранее экономист Игорь Балынин назвал справедливыми темпы роста зарплат россиян.