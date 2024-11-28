Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля

Рубль может укрепить свои позиции по отношению к доллару в начале 2025 года. Об этом kp.ru рассказал директор по инвестициям «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой.

Однако, по его словам, пока курс останется выше уровня 100 рублей за доллар. Эксперт уточнил, что на укрепление рубля прежде всего будет влиять внешний торговый баланс.

«А он пока для России положительный. Во-вторых, традиционно начало любого года — это позитивная сезонность с точки зрения курса рубля. Диапазон в 95-100 рублей за доллар, с нашей точки зрения, выглядит вполне реалистично», — сказал Полевой.

Аналитик консультационно-аналитического центра «Финам» Максим Пухов, в свою очередь, добавил, что текущий цикл ослабления рубля может приостановиться на этой неделе, потому что в конце ноября стартует налоговый период, когда экспортеры продают валюту для проведения фискальных платежей в рублях.

Курс доллара 27 ноября поднялся выше 111 рублей, евро — 113 рублей. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты объяснили резкий взлет курсов валют эффектом новых санкций США. Эксперты допустили, что курс доллара поднимется до 115 рублей до конца года и назвали важной психологической отметкой уровень в 120 рублей.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли доллар по 150-200 рублей.