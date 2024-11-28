Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля

Специалист Полевой: укрепление рубля может произойти в начале 2025 года

close
Shutterstock

Рубль может укрепить свои позиции по отношению к доллару в начале 2025 года. Об этом kp.ru рассказал директор по инвестициям «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой.

Однако, по его словам, пока курс останется выше уровня 100 рублей за доллар. Эксперт уточнил, что на укрепление рубля прежде всего будет влиять внешний торговый баланс.

«А он пока для России положительный. Во-вторых, традиционно начало любого года — это позитивная сезонность с точки зрения курса рубля. Диапазон в 95-100 рублей за доллар, с нашей точки зрения, выглядит вполне реалистично», — сказал Полевой.

Аналитик консультационно-аналитического центра «Финам» Максим Пухов, в свою очередь, добавил, что текущий цикл ослабления рубля может приостановиться на этой неделе, потому что в конце ноября стартует налоговый период, когда экспортеры продают валюту для проведения фискальных платежей в рублях.

Курс доллара 27 ноября поднялся выше 111 рублей, евро — 113 рублей. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты объяснили резкий взлет курсов валют эффектом новых санкций США. Эксперты допустили, что курс доллара поднимется до 115 рублей до конца года и назвали важной психологической отметкой уровень в 120 рублей.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли доллар по 150-200 рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами