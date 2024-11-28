В России стало не хватать производителей готовой еды

Российские регионы столкнулись с нехваткой производителей готовой еды. Об этом газете «Ведомости» рассказала управляющий директор блока «Х5 еда» Ольга Фельдт.

В 26 субъектах «либо действует по одному предприятию, либо их нет вовсе», заявила эксперт.

Наличие такой проблемы подтвердил представитель «Вкусвилла». По его словам, дефицит наблюдается в Уральском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Чтобы избежать крупных сбоев в поставках, ретейлеры заказывают одни и те же продукты сразу у нескольких предприятий, рассказали эксперты.

Если бы не дефицит производителей готовой еды, этот рынок уже мог бы достичь отметки в 1,05 трлн рублей, уверен генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Однако с учетом нехватки предприятий по итогам 2024 года он составит только 990 млрд рублей, прогнозирует аналитик.

Сегодня каждый третий житель российских городов-миллионников питается готовой едой из доставок.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на готовой еде.