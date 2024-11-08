Россиянам назвали два способа сэкономить на готовой еде

Первый способ сэкономить на готовой еде — покупать большими порциями. Об этом «Газете.Ru» сказала директор по маркетингу пищевого производства Mr.Food Диля Хасанова.

«Сегодня наиболее актуальным трендом является приобретение семейных упаковок. Данный формат выгоднее, чем покупка нескольких мелких упаковок, благодаря экономии на упаковочных материалах, обечайках, контейнерах. Кроме того, многие партнеры предлагают комбо-наборы, включающие горячее блюдо и салат, что позволяет сэкономить до 20-30 рублей. Литровая упаковка популярного среди россиян борща «Украинский» на 41% дешевле, чем четыре индивидуальные порции», — пояснила эксперт.

По ее словам, если раз в неделю покупать большую порцию борща за 460 рублей вместо четырех порций по 198 рублей, в месяц можно сэкономить 1328 рублей, на которые можно приобрести целых шесть 390-граммовых упаковок готового борща. Хасанова добавила, что четыре порции шницеля куриного в яйце с картофельным пюре в среднем будут стоить на 38% дороже, чем большая упаковка картофельного пюре (500 г) и шницеля картофельного в яйце (360 г).

Второй способ экономии — приобретение товаров со скидкой в конце срока их реализации. Хасанова уточнила, что это особенно заметно в таких магазинах, как «ВкусВилл», «Перекресток», «Самокат» и Яндекс Лавка. Когда срок годности продукта подходит к концу (остается один-два дня), магазины выставляют его на «выгодную полку». В крупных торговых сетях товары с истекающим сроком годности реализуются с выгодой 35-50%. Если два раза в неделю брать второе блюдо с «выгодной полки» со скидкой 40%, при расчете, что в среднем оно обходится в 300 рублей, в месяц можно сэкономить в районе 960 рублей, уточнила эксперт.

Хасанова отметила, что покупка готовой кулинарии зачастую экономически выгоднее, чем приготовление пищи дома. Эксперт пояснила, что при самостоятельном приготовлении пищи не учитываются затраты времени, электроэнергии, газа и других ресурсов. Кроме того, часто приготовленная дома еда не успевает быть съеденной вовремя и выбрасывается, либо приходится несколько дней подряд есть одно и то же блюдо.

По оценкам экспертов, в 2024 году спрос на готовую еду в России вырастет на 38%, что превосходит показатели двух предыдущих лет (22% в 2023-м и 20% в 2022 году). Динамика подтверждается данными розничных сетей: в частности, продажи готовой еды в «Пятерочке» за прошлый год увеличились на 60%. Хасанова уточнила, что россияне продолжают отдавать предпочтение классическим готовым блюдам: мясным и рыбным котлетам, пюре, макаронам, салатам оливье и сельдь под шубой.

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