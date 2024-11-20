Стало известно, сколько россиян питаются готовой едой из доставок

Почти каждый третий (31%) россиянин, проживающий в городе-миллионнике, питается охлажденной кулинарией и едой в лотках из доставок, свидетельствуют данные агентства OMI.

62% опрошенных рассказали, что заказывают готовую еду домой, чтобы съесть сразу. Половина респондентов заявили, что покупают блюда в лотках, чтобы разгрузить от готовки выходные.

Еще 43% берут готовую еду на работу или учебу. 38% заказывают доставку еды на мероприятия и праздники. Треть также берет готовую еду с собой в путешествия в качестве перекуса.

Главная причина покупки готовой еды — экономия времени. Об этом заявили 77% опрошенных. Среди других плюсов доставки россияне выделили: широкий ассортимент (53%), безопасность продуктов (25%), возможность точно подсчитывать калории (14%).

До этого россиянам назвали способы сэкономить на готовой еде. Один из них — покупать большими порциями. Литровая упаковка борща обойдется на 40% дешевле, чем четыре индивидуальные порции.

Ранее экономист объяснила, зачем российские производители сокращают объем упаковок.