Внешняя торговля Финляндии рухнула до трехлетнего минимума

Внешний товарооборот Финляндии по итогам января — августа упал до €96 млрд. Это минимальный показатель с 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Объем внешней торговли страны за восемь месяцев сократился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Импорт составил €48,9 млрд, экспорт — €47,1 млрд.

Активнее всего в этом году финны торговали со Швейцарией. Товарооборот между странами составил €112 млн. На втором месте Эквадор с €78 млн. Топ-3 замыкает Саудовская Аравия с €75 млн. Далее идут Португалия (€67 млн) и Вьетнам (€49 млн).

Сильнее всего за период просела торговля с Эстонией, Германией, Россией, Турцией и Тайванем.

Двусторонний товарооборот между Россией и Финляндией упал на 31% после того, как финны закрыли сухопутную границу в прошлом ноябре. По результатам трех кварталов товарооборот составил €960,6 млн.

Ранее в Финляндии арестовали еще более 30 объектов недвижимости России.