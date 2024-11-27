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Торговля России и Финляндии упала почти на треть после закрытия границы

Товарооборот России и Финляндии упал на 31% после закрытия границы

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Lehtikuva/Reuters

Двусторонний товарооборот между Россией и Финляндией упал почти на треть после того, как финны закрыли сухопутную границу, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По итогам января — сентября объем торговли между двумя странами составил €960,6 млн. Показатель снизился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Экспорт российских товаров в Финляндию за период сократился на четверть, до €685,5 млн. Поставки в обратном направлении просели в 1,7 раза, до €275,1 млн.

Активнее всего финны закупали у РФ никель (на €509,1 млн), продукты неорганической химии (€52,3 млн), различное оборудование (€50,6 млн), а также газ (€25,2 млн) и удобрения (€14,4 млн).

Главными товарами в российском импорте были медь (€152,3 млн), алюминий (€23,3 млн) и различные продукты химической промышленности (€15,8 млн).

Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы страны с ноября 2023-го из-за неконтролируемого потока беженцев.

Ранее в Финляндии арестовали еще более 30 объектов недвижимости России.

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